Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

Россия в прошлом году экспортировала 56 тысяч тонн чипсов на мировые рынки

Россия вошла в топ-5 самых крупных поставщиков чипсов по итогам 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный центр «Агроэкспорт».

Всего за двенадцать месяцев прошлого года страна экспортировала на мировые рынки 56 тысяч тонн этого продукта, на общую сумму 248 миллионов долларов, уточняется в материале. Больший объем поставок в 2025-м был только у Нидерландов, Бельгии, США и Канады. За год до этого показатели были ниже: в 2024-м Россия отправила за границу 52 тысячи тонн чипсов на 202 миллиона долларов.

Уточняется, что РФ планирует дальше наращивать объем экспорта. В первом квартале текущего года страна направила за рубеж порядка 11 тысяч тонн данной продукции.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь прошлого года РФ экспортировала на внешние рынки более двух тысяч тонн игристых вин. По информации «Агроэкспорта», их общая стоимость превысила 3,3 миллиона долларов. Главными импортерами оказались Казахстан и Китай: совокупно на них пришлось 55 процентов закупок шампанского из России. За год до этого стоимостной объем поставок российского игристого был ниже на 40 процентов и составлял 2,3 миллиона долларов.