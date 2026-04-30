Россиянам назвали самый вредный перекус

19:34, 30 апреля 2026

Диетолог Поляков назвал сосиски в тесте самым вредным перекусом
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lia Den / Unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал жареные сосиски в тесте самым вредным для здоровья вариантом перекуса. О недостатках этого блюда он предупредил россиян в беседе с aif.ru.

По словам Полякова, организм не получает никакой пользы ни от теста, ни от сосиски. При этом блюдо, приготовленное в духовке, он посчитал более приемлемым вариантом по сравнению с жареными аналогами. «Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — заявил врач.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Доктор добавил, сосиски в тесте не только не приносят пользы, но и провоцируют появление лишнего веса из-за высокой калорийности. Он призвал избегать перекусов на бегу и быть внимательным при выборе фастфуда.

Ранее диетолог Вэл Уорнер заявила, что матча помогает бороться со старением. По ее словам, этот напиток уменьшает окислительный стресс, который провоцирует развитие хронических заболеваний.

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    В Иране раскрыли ключевое условие для переговоров с США

    На янтарном комбинате в Калининградской области нашли отпечаток доисторического листа

    Варламов раскрыл популярную схему обмана в европейской столице

    Все новости
