Россияне придумали план вымогательства у молодого мажора

В Подмосковье мужчины вымогали у 19-летнего москвича 300 тысяч долларов и машину

В подмосковном Солнечногорске полиция задержала троих мужчин за вымогательство у молодого москвича 300 тысяч долларов и машины. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Один из злоумышленников, знакомый 19-летнего жителя Москвы, разработал план хищения у него денег и BMW. Для реализации замысла он привлек двух сообщников, приходящихся друг другу братьями.

Под предлогом помощи в постановке автомобиля на регистрационный учет молодого человека пригласили в частный дом в деревне Гончары. Как только юноша прибыл, его избили и потребовали 300 тысяч долларов США. Не обнаружив на его счетах нужной суммы, вымогатели отобрали мобильный телефон и принудили жертву написать расписку на передачу иномарки. Чтобы придать происходящему видимость законности, злоумышленники записали процесс оформления документов на видео. После этого они забрали ключи от BMW и отпустили потерпевшего. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей.

Юноша, опасаясь за свою жизнь и здоровье, немедленно обратился в полицию. В результате силовики задержали жителей Солнечногорска и Клина в возрасте от 20 до 32 лет. Похищенный автомобиль нашли у дома одного из них. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ.

