12:04, 30 апреля 2026

Россияне застряли в аэропорту страны Азии на пять часов без еды и воды

Россияне застряли в серой зоне аэропорта Вьетнама на пять часов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ed Crystal / Wikimedia

Российские туристы застряли в аэропорту Вьетнама на пять часов без еды и воды. Об этом пишет издание «Московский комсомолец» в Самаре.

Уточняется, что в серой зоне воздушной гавани Камрани оказались россияне из Самары, Тольятти и Казани. Уже около пяти часов они не могут пройти пограничный контроль.

Известно, что в подобной ситуации оказались несколько сотен туристов, многие из них приехали во Вьетнам с маленькими детьми. Службы безопасности аэропорта не разрешают иностранцам выйти на свежий воздух и не обеспечивают их водой и питанием. По предварительной информации, причина задержки — сбой программного обеспечения, которое используют для проверки виз. Пассажиры жалуются, что их держат в неведении и не дают никакой дополнительной информации.

Ранее турист десять дней провел в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке. Все это время авиаперевозчик игнорировал его запросы.

