Россиянин в первый день отпуска на Северном Кипре начал душить полицейского

Российский турист отправился отдохнуть на Северный Кипр и угодил под арест за то, что напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в первый день отпуска предприниматель из Санкт-Петербурга Александр отправился в ресторан в прибрежном городе Гирне. Там мужчина выпил спиртных напитков, а когда вышел из заведения, то привлек внимание сотрудников полиции.

Офицеры попросили россиянина пройти освидетельствование на употребление алкоголя, но тот отказался. Когда его попытались отвезти в участок силой, он набросился на полицейского и начал его душить, затем сломал ему палец.

На место происшествия вызвали подкрепление, наряд полиции скрутил дебошира. Отдыхающего арестовали на время расследования. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

