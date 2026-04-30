17:48, 30 апреля 2026

Россиянин в первый день отпуска на Северном Кипре начал душить полицейского

Shot: Российский турист напал на сотрудника полиции на Северном Кипре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marinos Meletiou / Reuters

Российский турист отправился отдохнуть на Северный Кипр и угодил под арест за то, что напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в первый день отпуска предприниматель из Санкт-Петербурга Александр отправился в ресторан в прибрежном городе Гирне. Там мужчина выпил спиртных напитков, а когда вышел из заведения, то привлек внимание сотрудников полиции.

Офицеры попросили россиянина пройти освидетельствование на употребление алкоголя, но тот отказался. Когда его попытались отвезти в участок силой, он набросился на полицейского и начал его душить, затем сломал ему палец.

На место происшествия вызвали подкрепление, наряд полиции скрутил дебошира. Отдыхающего арестовали на время расследования. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским». Автор публикации пояснила, что в этом частично признанном государстве есть свое русскоязычное сообщество и понятный быт.

