07:31, 6 апреля 2026

Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

Алина Черненко

Фото: Mehmet Fatih Ates / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Екатерина побывала на Северном Кипре и описала его фразой «действительно удобно жить русским». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Я Катя | живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в этом частично признанном государстве есть свое русскоязычное сообщество и понятный быт. По ее словам, для соотечественников, которым хочется моря, более мягкого климата и относительно простой адаптации, это огромный плюс.

«Я понимаю, почему у многих Северный Кипр вообще вызывает интерес как место для жизни. Он может казаться более бюджетным, более расслабленным, более доступным. На фоне Европы особенно. На фоне некоторых дорогих морских направлений — тоже», — констатировала россиянка.

Путешественница добавила, что в это место можно ехать за красивыми пляжами, отелями, замками, аббатствами и казино. «Но лично меня он не впечатлил настолько, чтобы захотелось там остаться. Для меня это место оказалось не про любовь, а скорее про наблюдение», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала лучшие страны для жизни. Так, почти идеальным по уровню быта ей показался Вьетнам.

