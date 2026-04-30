Россиянина развернули в аэропорту из-за отсутствия разрешения на въезд в безвизовую страну

Россиянина сняли с рейса до ОАЭ из-за отсутствия визы в аэропорту Индии

Российского туриста развернули в аэропорту из-за отсутствия разрешения на въезд в безвизовую страну — речь шла об ОАЭ. Кадрами делится Telegram-канал «Первый туристический».

Инцидент произошел в воздушной гавани Мумбаи (Индия). Мужчину сняли с рейса SriLankan Airlines до Дубая с пересадкой в Коломбо (Шри-Ланка). «Мой чемодан не хотят пропускать, еще спрашивают про мою визу. Я объясняю, что виза мне не нужна, и меня не пускают на самолет. Дурдом, короче», — рассказал о ситуации соотечественник в видео.

Несмотря на то что для граждан России в ОАЭ действует безвизовый режим до 90 дней, билет все равно аннулировали. К тому же пассажиру не вернули деньги. Кроме того, поделился пострадавший, сотрудники аэропорта отказались выдать ему письменное подтверждение причины снятия с рейса. Он обратился в российское консульство, потребовал от авиакомпании разъяснений и компенсации.

