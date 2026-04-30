01:41, 30 апреля 2026Россия

Российских алиментщиков начнут ловить по-новому

«Известия»: Алиментщиков хотят ловить по машинам и взыскивать с них долги ночью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Счетная палата (СП) предложила усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия приставов, в том числе через возможность работать по таким делам в выходные и ночью и отслеживание автомобилей должников. Об этом сообщают «Известия».

Основная проблема заключается в скрытых доходах должников: удерживать средства из зарплаты невозможно, если человек получает деньги неофициально. Это касается самозанятых, а также тех, кто зарабатывает через маркетплейсы, такси или электронные кошельки — такие доходы сложнее контролировать и отслеживать.

Отдельно рассматривается вопрос наказаний за неуплату алиментов. Сейчас более 80 процентов приговоров связаны с исправительными работами, однако на практике их нередко не выполняют.

Более строгой мерой считаются принудительные работы с проживанием в спеццентре, где человек работает и направляет заработок на погашение долга. Пока они применяются редко — примерно в 8 процентов случаев, но с 2026 года этот вид наказания станет отдельным и, как ожидается, будет использоваться чаще, отмечают аудиторы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России минимальный размер алиментов не должен быть ниже прожиточного минимума.

