18:40, 30 апреля 2026

Самая титулованная гимнастка в мире возмутилась стоимостью услуг стилистов

Последний выход в свет обошелся гимнастке Симоне Байлз в 1,7 млн рублей
Мария Винар

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, возмутилась стоимостью услуг стилистов. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в TikTok.

В размещенном видео чемпионка призналась, что подготовка к последнему выходу в свет в этом году обошлась ей в 23 тысячи долларов (примерно 1,7 миллиона рублей). Байлз обратилась к зрителям и задалась вопросом, соответствует ли данная цена качеству работы стилистов и визажистов.

«Если это станет новой нормой, можете забрать ее себе. Вы больше никогда не увидите меня на подобных мероприятиях. С такими тратами я просто буду сидеть дома», — заявила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Байлз порвала наряд для церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards 2026 в Мадриде.

