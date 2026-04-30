Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

12:32, 30 апреля 2026Культура

Шарлиз Терон отказалась от отношений и сосредоточилась на воспитании детей
Ольга Коровина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон заявила, что не готова снова жить в одном доме с мужчиной. Об этом она рассказала в выпуске «Шоу Дрю Бэрримор», доступном на YouTube.

50-летняя Терон подчеркнула, что сейчас для нее гораздо важнее воспитание детей. В то же время артистка призналась, что дети с энтузиазмом воспринимают ее романтические отношения и призывают ходить на свидания.

«Я не думаю, что когда-либо смогу жить с кем-то вместе. Может быть, это изменится, когда дети вырастут и уедут», — пояснила актриса. Она добавила, что не возражала бы, если бы ее избранник купил дом неподалеку, чтобы чаще видеться.

Терон воспитывает приемных детей, которых усыновила в 2012-м и 2015 году. Известно, что звезда фильма «Монстр» официально никогда не была замужем.

Ранее Терон предрекла конец карьеры актера Тимоти Шаламе на фоне его резонансных высказываний об искусстве. Она подчеркнула, что искусственный интеллект через несколько лет сможет выполнять работу Шаламе, но никогда не заменит артистов балета.

