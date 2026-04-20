Шарлиз Терон предрекла крах карьеры Тимоти Шаламе

Шарлиз Терон заявила, что искусственный интеллект сможет заменить Тимоти Шаламе

Американская актриса Шарлиз Терон предрекла конец карьеры Тимоти Шаламе на фоне его резонансных высказываний об искусстве. Ее комментарий передает The New York Times.

В феврале Шаламе оказался в центре скандала из-за слов о том, что никому нет дела до оперы и балета. Его высказывания вызвали волну негодования культурных институций по всему миру, а другие звезды кино, включая Вупи Голдберг, Джейми Ли Кертис и Еву Мендес, вступились за артистов, оскорбленных актером сценических искусств.

По мнению Терон, Шаламе проявил безрассудство, критикуя два вида искусства, которые нужно поддерживать. «Через десять лет искусственный интеллект сможет выполнять работу Тимоти, но он никогда не заменит человека, танцующего вживую на сцене», — подчеркнула актриса.

Терон добавила, что считает танцоров супергероями и с восхищением относится к их дисциплине и умению трудиться. Она отметила, что у артистов балета нет выходных дней и возможности пропустить репетицию, даже если танцевать приходится через боль.

Ранее глава Лондонской Королевской оперы Алекс Бирд поблагодарил Тимоти Шаламе за рост продаж билетов на фоне резонансных высказываний актера. Он отметил, что значительную часть аудитории теперь составляют зрители 20-30 лет.