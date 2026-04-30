18:42, 30 апреля 2026

Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

Хирург Даньков: Гипергидроз может быть симптомом рака и рассеянного склероза
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

Повышенная потливость, или гипергидроз, может быть симптомом опасных заболеваний, заявил врач-хирург Дмитрий Даньков. О том, симптомом каких проблем со здоровьем может оказаться этот признак, он рассказал в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам врача, сильная потливость может появляться из-за патологий эндокринной системы, в том числе из-за диабета, снижения уровня женских половых гормонов и гипертиреоза — избыточной выработки гормонов щитовидной железы.

Кроме того, причиной повышенной потливости могут быть различные бактериальные инфекции, ВИЧ, туберкулез, тревожные расстройства, панические атаки, онкологические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой и вегетативной нервными системами, а также с печенью.

Даньков отметил, что в некоторых случаях сильное потоотделение появляется из-за приема некоторых препаратов. В их число врач включил антидепрессанты и жаропонижающие лекарства.

«Если гипергидроз сопровождается другими симптомами — снижением веса, потемнением кожи, повышенной температурой, слабостью или усталостью — рекомендуется немедленно проконсультироваться со специалистом для диагностики причины», — добавил доктор.

Ранее терапевт Мохаммед Энаят назвал неочевидный секрет долголетия популярного британского телеведущего Дэвида Аттенборо. По словам Энаята, чтобы долго жить, важно избегать стресса и вести здоровый образ жизни.

