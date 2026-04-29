Врач назвал неочевидный секрет долголетия известного 99-летнего телеведущего

Терапевт Мохаммед Энаят: Для долголетия важно иметь цель в жизни
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Лондонский терапевт и специалист по долголетию Мохаммед Энаят назвал неочевидный секрет долголетия популярного британского телеведущего Дэвида Аттенборо, которому 8 мая исполнится 100 лет. Врача цитирует издание Independent.

По словам Энаята, чтобы долго жить, важно не только избегать стресса и вести здоровый образ жизни. Врач заверил, долголетию способствуют и косвенные факторы: наличие цели в жизни, а также общение.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
Дряхлое войско Россияне мечтают победить старость. Но у них нет шансов
Дряхлое войскоРоссияне мечтают победить старость. Но у них нет шансов
13 апреля 2018

При этом 99-летнего Аттенборо врач назвал ярким примером человека с четким пониманием цели в жизни, ясной системой ценностей и чувством сообщества. «Беседы и обмен опытом с соседями, семьей и друзьями могут помочь человеку оставаться активным, поддерживать свою нервную систему, находить цель и мотивацию для начала дня. Наличие людей, которые поддержат в трудный момент, действительно важно для улучшения качества жизни», — заключил Энаят.

Ранее онколог Уильям Ли посоветовал есть сою, помидоры, яблоки и ягоды для профилактики рака. По его словам, содержащиеся в этих продуктах вещества помогают укрепить иммунитет, который защищает от появления опухолей.

    Последние новости

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    Конкурент Сафонова задумался об уходе из ПСЖ

    Названы популярные среди россиян в 2026 году страны

    Задержание готовившего подрыв руководителя силовых органов в Крыму попало на видео

    Москвичам назвали срок возвращения теплой погоды

    Украинский дрон обнаружили в Казахстане

    Врач назвал неочевидный секрет долголетия известного 99-летнего телеведущего

    ОПЕК спрогнозировали незавидную участь после выхода ОАЭ

    Россия объявила в розыск главу могущественного воровского клана

    Москвичам назвали время схода снега

    Все новости
