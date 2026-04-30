17:32, 30 апреля 2026Силовые структуры

Следователи нашли виновных в атаке дронов на российские аэродромы

Ъ: Четырех дальнобойщиков осудят за атаки дронов на аэродромы в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «#кобзевнасвязи»

В Москве завершили расследование дела о налете украинских беспилотников на военные аэродромы России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Обвинения в преступлении предъявлено четырем дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. В отношении них возбуждено дело о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

По версии следствия, все четверо входили в группу уроженца Украины Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). В конце мая 2025 год они выехали из Челябинска, загрузив в кузов каркасные дома, и направились в разные регионы РФ. В крышах этих домов и были спрятаны беспилотники. Когда фуры оказались рядом с военными аэродромами, дроны дистанционно активировали. Водителей задержали сразу после теракта. Они не признали вину и уверяли, что их «использовали втемную». Их дело насчитывает уже 90 томов.

Организатор, а также его жена и некий Борисовский скрылись от следствия. Они находятся в розыске.

