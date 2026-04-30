Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:21, 30 апреля 2026Силовые структуры

Спор о качестве кожи на куртке довел россиянку до уголовного дела

В Курске осудят женщину, ударившую ножом мужчину ради проверки куртки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курске осудят женщину, ударившую ножом мужчину ради проверки куртки. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, в конце 2025 года к обвиняемой в гости пришла подруга со знакомым. Во время застолья между хозяйкой и гостем возник спор. Женщина не верила, что его куртка сделана из натуральной кожи, при этом мужчина настаивал на обратном.

Пострадавший решил продемонстрировать качество и, взяв со стола нож, провел им по материалу. Женщину его демонстрация не убедила, и он предложил ей самостоятельно провести эксперимент. В результате она пырнула пострадавшего в живот. Испугавшись содеянного, бросила нож в мойку и вызвала скорую. Потерпевший получил ранения, опасные для жизни.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России осудили спрятавшего школьницу в подвале 29 лет назад мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

    Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

    Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

    Алиева объявили почетным гражданином украинского города

    Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

    Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

    Самая титулованная гимнастка в мире возмутилась стоимостью услуг стилистов

    Российская актриса назвала нелюбимый район Москвы

    Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив» — «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok