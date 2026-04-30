Спор о качестве кожи на куртке довел россиянку до уголовного дела

В Курске осудят женщину, ударившую ножом мужчину ради проверки куртки. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, в конце 2025 года к обвиняемой в гости пришла подруга со знакомым. Во время застолья между хозяйкой и гостем возник спор. Женщина не верила, что его куртка сделана из натуральной кожи, при этом мужчина настаивал на обратном.

Пострадавший решил продемонстрировать качество и, взяв со стола нож, провел им по материалу. Женщину его демонстрация не убедила, и он предложил ей самостоятельно провести эксперимент. В результате она пырнула пострадавшего в живот. Испугавшись содеянного, бросила нож в мойку и вызвала скорую. Потерпевший получил ранения, опасные для жизни.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России осудили спрятавшего школьницу в подвале 29 лет назад мужчину.