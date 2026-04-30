18:09, 30 апреля 2026

Топ-менеджеры «Роснано» отвергли причастность к растрате 52 миллиардов

Трое топ-менеджеров «Роснано» не признали вину в злоупотреблениях на ₽52 млрд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Трое топ-менеджеров «Роснано» отрицают свою вину по делу о злоупотреблении полномочиями, которое привело к ущербу в размере 52 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Речь идет об Артуре Галстяне, Марине Касенковой и Борисе Подольском. Всем троим предъявлено обвинение по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Они отрицают свою вину, но, по их словам, готовы сотрудничать со следствием.

Следователи полагают, что топ-менеджеры скрывали реальное финансовое положение компании от единственного акционера — России, улучшая на бумаге свои показатели. Таким образом они незаконно сохранили у себя ранее выданные государством деньги и даже получили дополнительное финансирование на общую сумму в размере 52 миллиардов рублей.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего гендиректора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина за растрату шести миллиардов рублей, принадлежащих «Роснано».

