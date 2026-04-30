23:51, 30 апреля 2026Наука и техника

Трамп раскрыл подробности о секретном оружии США

Трамп: Американский «дискомбобулятор» при использовании издает жужжащий звук
Марина Совина
23:51, 30 апреля 2026

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности о «дискомбобуляторе» — секретном американском оружии, которое использовалось в ходе операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он рассказал, что «дискомбобулятор» издает «странный» жужжащий звук. По словам Трампа, в ходе операции «они (вероятно, венесуэльские военные — прим. "Ленты.ру") нажали на кнопки, ничего не произошло».

Ранее издание The New York Post (NYP) писало, что когда американские военные использовали «дискомбобулятор» при захвате Мадуро, это было похоже на интенсивную звуковую волну. По словам очевидца, он почувствовал, «будто голова взрывается изнутри».

