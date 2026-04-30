14:41, 30 апреля 2026

Трампа не пригласили на парад 9 Мая в Москве

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Jackson / Reuters

Президент России Владимир Путин не пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа на парад 9 Мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Нет», — ответил глава президентской канцелярии на соответствующий вопрос.

29 апреля Путин и Трамп поговорили по телефону. В ходе разговора российский президент заявил, что готов объявить перемирие на период празднования Дня Победы. По словам его помощника по международным делам Юрия Ушакова, Трамп поддержал это предложение.

Песков, в свою очередь, заявил, что реакция Киева для перемирия ко Дню Победы не нужна.

