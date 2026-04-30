14:48, 30 апреля 2026Россия

Песков высказался про реакцию Киева на перемирие ко Дню Победы

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Реакция Киева для перемирия ко Дню Победы не нужна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

«Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва ожидала реакции от Киева в плане «адекватных намерений», но на данный момент ее нет.

29 апреля президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора российский президент заявил, что готов объявить перемирие на период празднования Дня Победы. По словам его помощника по международным делам Юрия Ушакова, Дональд Трамп поддержал это предложение.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Экономика еврозоны столкнулась с двумя серьезными проблемами

    Россиянка сходила на окрашивание в салон красоты и едва не разрыдалась

    На Украине допустили сценарий российского ядерного удара

    В Госдуме предупредили о росте аварийности при снижении нештрафуемого порога авто

    Продажи машин российского производителя резко сократились

    Смертельное ДТП закончилось поножовщиной в российской больнице

    Российского космонавта госпитализировали в Москве

    Российский пловец-чемпион оценил вероятность отъезда из России

    Назван снижающий риск пищевой аллергии популярный продукт

    Все новости
