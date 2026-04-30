Песков высказался про реакцию Киева на перемирие ко Дню Победы

Песков заявил, что реакция Киева для перемирия ко Дню Победы не нужна

Реакция Киева для перемирия ко Дню Победы не нужна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

«Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва ожидала реакции от Киева в плане «адекватных намерений», но на данный момент ее нет.

29 апреля президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора российский президент заявил, что готов объявить перемирие на период празднования Дня Победы. По словам его помощника по международным делам Юрия Ушакова, Дональд Трамп поддержал это предложение.