11:24, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Европу комик посмеялся над взявшим у Лукашенко интервью журналистом

Олег Давыдов
Кадр: Говорящие Головы / YouTube

Уехавший в Европу стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, посмеялся над журналистом RT Риком Санчесом, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. На эту тему юморист высказался в шоу «Низкие умы», выпуск вышел на YouTubе.

Как отметил Мирзализаде, Санчес после интервью заявил, что во время работы на RT его журналистская деятельность не ограничивается и что от него не требовали заранее показать подготовленные для Лукашенко вопросы.

«И потом я слушаю вопросы [интервью], и там вот такие реплики: "Александр Григорьевич, вы уникальны! Вы невероятны!" Я думаю: "Ну это надо было проверять, действительно"», — поиронизировал комик над журналистом.

Санчес взял интервью у Лукашенко 17 апреля. Разговор длился два часа. В интервью президент Белоруссии заявил о нежелании кланяться перед США и высмеял президента Украины Владимира Зеленского.

