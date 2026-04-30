Уехавший в Европу комик посмеялся над взявшим у Лукашенко интервью журналистом

Комик Мирзализаде пошутил над взявшим у Лукашенко интервью журналистом Санчесом

Уехавший в Европу стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, посмеялся над журналистом RT Риком Санчесом, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. На эту тему юморист высказался в шоу «Низкие умы», выпуск вышел на YouTubе.

Как отметил Мирзализаде, Санчес после интервью заявил, что во время работы на RT его журналистская деятельность не ограничивается и что от него не требовали заранее показать подготовленные для Лукашенко вопросы.

«И потом я слушаю вопросы [интервью], и там вот такие реплики: "Александр Григорьевич, вы уникальны! Вы невероятны!" Я думаю: "Ну это надо было проверять, действительно"», — поиронизировал комик над журналистом.

Санчес взял интервью у Лукашенко 17 апреля. Разговор длился два часа. В интервью президент Белоруссии заявил о нежелании кланяться перед США и высмеял президента Украины Владимира Зеленского.

