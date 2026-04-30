Умер член-корреспондент РАН Владимир Воеводин

Умер доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Владимир Воеводин. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра физики и математики.

«Мы понесли тяжелую, невосполнимую утрату... Выдающийся ученый, организатор науки, истинный профессионал, настоящий патриот, человек большой души и высоких нравственных ориентиров, смелый и ответственный руководитель», — говорится о Воеводине в сообщении.

Там отметили, что жизнь ученого стала примером беззаветного служения российской науке. В последние годы Воеводин занимался подготовкой молодого поколения ученых в филиале МГУ в Сарове.

