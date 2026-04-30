В Кремле сделали заявление о предложении Зеленского провести переговоры в Азербайджане

Песков: Речи о проведении переговоров по Украине в Азербайджане пока нет

Речи о проведении переговоров по Украине в Азербайджане пока нет. Так на предложение украинского президента Владимира Зеленского отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаетТАСС.

«Об этом речи пока не идет», — заявил пресс-секретарь президента России. Других подробностей он не привел.

Ранее Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Во время той же встречи Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. В частности, они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.