11:19, 30 апреля 2026

В МИД прокомментировали использование РДК нидерландского оружия

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Москва учитывает при военно-политическом планировании попадание оружия Нидерландов к боевикам «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) на Украине. Об этом заявило российское посольство в Нидерландах, передает РИА Новости.

«Эти факты, конечно, учитываются Россией при военно-политическом планировании» — подчеркнули в дипмиссии. До этого в сети появились видеоролики, где утверждалось, что боевики РДК используют нидерландские штурмовые винтовки C7NL.

Кабмин Нидерландов опубликовал, а затем удалил ответы на депутатский запрос по этому поводу. В Гааге признали, что не могут подтвердить информацию из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий».

14 ноября 2024 года Военный суд РФ заочно приговорил лидера РДК Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к пожизненному лишению свободы. Он обвинялся по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, организации террористического сообщества или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, пропаганде терроризма, разбое, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

