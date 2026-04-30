RusVesna: В Одессе произошли многочисленные взрывы и пожары

В Одессе произошли многочисленные взрывы и пожары на фоне атаки беспилотников, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Огненный ад в Одессе: множество взрывов и пожары. Цели атакованы роем ударных дронов, пытают объекты промышленности и инфраструктуры», — говорится в публикации.

Местные паблики показали кадры, как в разных районах города видно зарево от пожаров, поднимаются столбы дыма.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия 25 апреля ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников.

