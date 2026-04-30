Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 30 апреля 2026МирЭксклюзив

В отношении Евросоюза к России заметили новую тенденцию

Политолог Мезюхо: Число европейских политиков за диалог с Россией будет расти
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Складывать какую-либо тенденцию на уход Запада от антироссийской политики пока нельзя, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему обобщения сегодня не работают и что на самом деле происходит в Европейском союзе (ЕС).

По словам политолога, единого коллективного Запада больше не существует. На глазах строятся новые альянсы, а Вашингтон и Брюссель находятся в постоянном клинче. США, отмечает он, с высокой периодичностью показывают Лондону свое место. Поэтому любые обобщения Запада не выдерживают здравой экспертной критики.

«Европа, напротив, стратегически реализует курс фактически военной экономики и готовится к глобальному конфликту с Россией. Местные предприятия загружаются оборонными заказами, в военно-промышленный комплекс вливаются огромные деньги, на правовом уровне прорабатываются вопросы переброски войск в обход Шенгенской зоны», — объяснил Мезюхо.

Однако, указал специалист, внутри ЕС появляются политики, которые все чаще говорят о необходимости диалога с Россией и президентом Владимиром Путиным. Эта тенденция, пусть и робкая, но наблюдается. Ей, по мнению политолога, противодействует старая политическая элита: выборы в Румынии просто отменили, а на бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана оказывалось колоссальное давление только за то, что он выступал за диалог с Москвой.

«Я думаю, что число политиков правого толка и тех, кто исповедует диалог с Российской Федерацией, в целом на Западе будет возрастать», — заключил Мезюхо.

Тем временем страны ЕС опасаются, что США перестанут обеспечивать безопасность или сократят расходы на их оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok