В России отреагировали на приглашение Зеленского в Армению

Журова: Если Пашиняну и Зеленскому есть о чем поговорить, то они имеют право

Если премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Украины Владимиру Зеленскому есть о чем поговорить, то они имеют право, отметила первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на приглашение украинского лидера посетить Армению.

«Они — суверенные государства. Если у них есть о чем поговорить неожиданно, то они имеют право на это. Как мы можем на это реагировать? Запрещать им или еще что-то? Так они встретятся на других площадках. Тут хотя бы официально», — отреагировала Журова.

Уж не знаю, о чем они там будет говорить. Но, может быть, как раз поговорят о том, что уже пора к мирным переговорам идти быстрее. И это приблизит решение Зеленского сесть за стол мирных переговоров Светлана Журова первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям

Ранее Пашинян заявил, что ждет Зеленского в стране в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Других подробностей он не привел.