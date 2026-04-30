В России оценили заявление Трампа о возможном сокращении контингента США в Германии

Дмитриев назвал черной меткой для Мерца сокращение Трампом контингента США в ФРГ

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии, назвав подобное решение черной меткой для канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени, отметил политик.

«Черная метка для барахтающегося Мерца», — выразил мнение Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода страны из альянса.