Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 30 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России собрались ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков

Леонов: Готовится проект, ограничивающий продажу имитирующих алкоголь напитков
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kaiskynet Studio / Shutterstock / Fotodom

В России готовится инициатива, ограничивающая продажу несовершеннолетним напитков, имитирующих алкоголь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Это касается так называемого безалкогольного вина, безалкогольного пива, детского шампанского. Эти напитки, которые имитируют алкоголь, они его не содержат, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю», — отметил Леонов.

Ранее стало известно, что даже умеренное потребление алкоголя может негативно влиять на мозг.

Ученые сопоставили привычки потребления спиртного 45 здоровых взрослых в возрасте от 22 до 70 лет с данными МРТ и показателями кровотока в мозге. Оказалось, что даже при относительно низком уровне — до 60 напитков в месяц для мужчин и 30 для женщин — наблюдалось снижение кровоснабжения мозга и уменьшение толщины коры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok