11:11, 30 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможном перемирии с Украиной на День Победы

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Предложение российской стороны о перемирии с Украиной на период Дня Победы абсолютно правильное, но Киев может его не принять, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

«Они поддержали перемирие на Пасху в этом году, но они могут именно День Победы не поддержать, хотя удивительно, что они перестали его отмечать. Представляете, для скольких людей, которые там живут, этот день остается святым праздником, потому что их деды воевали, например, некоторые герои живы до сих пор и вспоминают эту войну. Для них ничего не поменялось. Для них те перипетии, которые сейчас происходят, совершенно не связаны с тем, что было тогда, и они не понимают, почему им практически запрещают этот день упомянуть», — высказалась депутат.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы.

В прошлый раз перемирие было объявлено в честь Пасхи. Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

