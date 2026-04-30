В США отца и дочь уличили в афере с полотнами культовых художников

В США отец и дочь продали поддельные картины Бэнкси и Уорхола за два миллиона

В США отец и дочь продали поддельные произведения искусства на сумму около двух миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, 26-летняя Каролина Банковска и ее 50-летний отец Эрвин в течение пяти лет продавали фальшивые работы известных художников, в том числе Бэнкси и Энди Уорхола. Авторами работ были польские художники, которые, по данным следствия, успели изготовить не менее 200 копий. Также удалось выяснить, что злоумышленники использовали старую бумагу и поддельные штампы галерей, чтобы придать работам вид подлинных.

В суде оба фигуранта признали вину, им грозит более трех лет лишения свободы. Помимо этого, Каролина и Эрвин обязаны будут выплатить компенсацию в размере около 1,9 миллиона долларов. Также некоторые источники полагают, что преступников могут депортировать в Польшу.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект с вероятностью в 91,78 процента определил как подделку одну из самых известных в мире картин, написанную Питером Паулем Рубенсом «Самсон и Далила», оригинал которой, как считается, выставлен в Национальной галерее Лондона.