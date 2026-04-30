Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:15, 30 апреля 2026

В США отца и дочь уличили в афере с полотнами культовых художников

Андрей Шеньшаков

Фото: Jake Offenhartz / AP

В США отец и дочь продали поддельные произведения искусства на сумму около двух миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, 26-летняя Каролина Банковска и ее 50-летний отец Эрвин в течение пяти лет продавали фальшивые работы известных художников, в том числе Бэнкси и Энди Уорхола. Авторами работ были польские художники, которые, по данным следствия, успели изготовить не менее 200 копий. Также удалось выяснить, что злоумышленники использовали старую бумагу и поддельные штампы галерей, чтобы придать работам вид подлинных.

В суде оба фигуранта признали вину, им грозит более трех лет лишения свободы. Помимо этого, Каролина и Эрвин обязаны будут выплатить компенсацию в размере около 1,9 миллиона долларов. Также некоторые источники полагают, что преступников могут депортировать в Польшу.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект с вероятностью в 91,78 процента определил как подделку одну из самых известных в мире картин, написанную Питером Паулем Рубенсом «Самсон и Далила», оригинал которой, как считается, выставлен в Национальной галерее Лондона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    В России резко обрушились продажи машин одной отечественной марки

    Сотни тысяч пчел-убийц покусали сотрудников полиции

    Многомиллионный иск певицы Долиной к мошенникам передали в другой суд

    Ракете «Ангара» потребовалось 316 объектов инфраструктуры

    Бакальчук объявил о начале продаж продуктов в «М.Видео»

    Популярная российская блогерша назвала извлеченный после ареста главный урок

    Названы лучшие города России для семейного отдыха

    В США отца и дочь уличили в афере с полотнами культовых художников

    Замок Галкина описали тремя словами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok