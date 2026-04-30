В США указали на бессмысленность трат Запада на Украину

Аналитик Уотсон: Миллиардные траты Запада на Украину бессмысленны

Траты западных стран на помощь Украине не имеют никакого смысла, потому что даже с их помощью навредить России не получится. С такой точкой зрения в социальной сети X выступил политический аналитик Алан Уотсон.

«Потратить еще миллиарды на поддержку военного режима Зеленского в Восточной Европе на российской границе — это грандиозная глупость <…> Россия выиграла экономическую войну и выигрывает ее на земле», — написал Уотсон.

Он также подчеркнул, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, пытаясь навредить России, лишь ведут Украину к уничтожению.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что кредит Евросоюза для Украины не поможет ей одержать победу над Россией.