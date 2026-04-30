В США выступили с обвинениями в адрес России

Генерал Кейн обвинил Россию в оказании военной помощи Ирану

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушания в Конгрессе заявил, что Россия якобы оказывает помощь Ирану в военных действиях. Его слова передает Associated Press (AP).

При этом никаких доказательств в пользу своих слов генерал не привел. «Там определенно есть какие-то действия», — отметил он, отказавшись вдаваться в подробности.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, в свою очередь поддержал позицию Кейна. Он подчеркнул, что, по его мнению, «нет сомнений» в том, что Россия предпринимает шаги, направленные на подрыв усилий США по достижению своих целей в Иране.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предоставляет иранскому руководству разведданные на фоне противостояния с США и Израилем.