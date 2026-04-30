20:14, 30 апреля 2026Мир

В США выступили с обвинениями в адрес России

Генерал Кейн обвинил Россию в оказании военной помощи Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушания в Конгрессе заявил, что Россия якобы оказывает помощь Ирану в военных действиях. Его слова передает Associated Press (AP).

При этом никаких доказательств в пользу своих слов генерал не привел. «Там определенно есть какие-то действия», — отметил он, отказавшись вдаваться в подробности.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, в свою очередь поддержал позицию Кейна. Он подчеркнул, что, по его мнению, «нет сомнений» в том, что Россия предпринимает шаги, направленные на подрыв усилий США по достижению своих целей в Иране.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предоставляет иранскому руководству разведданные на фоне противостояния с США и Израилем.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количества сна

    Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    Все новости
