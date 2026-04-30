Верховный лидер Ирана раскрыл планы по Ормузскому проливу и всему региону

Верховный лидер Хаменеи: Иран сохранит управление над Ормузским проливом

Иран намерен сохранить управление Ормузским проливом и самостоятельно обеспечивать безопасность в Персидском заливе без американского присутствия. Об этом заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи, передает агентство IRIB.

«Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и устранить возможности злоупотреблений со стороны противника на этом водном пути», — сказано в обращении.

По словам Хаменеи, реализация этих планов принесет «спокойствие и развитие на благо всех народов региона», а экономические выгоды «порадуют сердца людей».

При этом он, обращаясь к США и Израилю, заявил, что чужеземцам, которые вмешиваются в дела региона, место «разве что на дне этих вод».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.