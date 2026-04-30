Восьмилетний мальчик помог успокоить едва не сорвавшую рейс пассажирку самолета

19:04, 30 апреля 2026

Восьмилетний мальчик помог успокоить буйную пассажирку рейса Jet2 в Манчестер
Алина Черненко

Фото: Nicholas.T.Ansell / PA Images via Getty Images

Восьмилетний мальчик помог успокоить буйную пассажирку самолета, едва не сорвавшую рейс авиакомпании Jet2. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что инцидент произошел 24 апреля на борту лайнера, направлявшегося из турецкого Измира в британский Манчестер. Во время полета одна из пассажирок начала вести себя агрессивно и попыталась ударить стюардесс. Из-за этого экипаж запросил разрешение на смену маршрута, однако в ситуацию вмешался мужчина по имени Джеймс. Он предложил посадить дебоширку между ним и его сыном Фениксом.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Затем мальчик, по словам отца, взял ситуацию под контроль. Он начал показывать женщине свои карточки с футболистами и завязал с ней диалог. «Она кричала, ругалась и все еще была в ярости. А он начал петь ей, говорить с ней о футболе, о ее семье и детях, — поделился с журналистами Джеймс. — Я сидел и думал про себя: слава богу, что Феникс со мной, потому что если бы его не было, я бы, наверное, не смог с этим справиться».

В конце концов женщина успокоилась, но Джеймсу все же пришлось конфисковать ее электронную сигарету, когда она попыталась пойти с ней в туалет. После посадки буйную пассажирку задержала полиция, а пилот поблагодарил отца и сына, отметив, что их вмешательство предотвратило дорогостоящую экстренную посадку. Джеймсу и Фениксу вручили ваучеры на бесплатные авиабилеты.

Ранее разгневанный пассажир авиакомпании Delta разозлился из-за задержки рейса и открыл дверь самолета со словами «я хочу выйти». Инцидент попал на видео.

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количество сна

    Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    Все новости
