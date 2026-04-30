Восьмилетний мальчик помог успокоить едва не сорвавшую рейс пассажирку самолета

Восьмилетний мальчик помог успокоить буйную пассажирку рейса Jet2 в Манчестер

Восьмилетний мальчик помог успокоить буйную пассажирку самолета, едва не сорвавшую рейс авиакомпании Jet2. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что инцидент произошел 24 апреля на борту лайнера, направлявшегося из турецкого Измира в британский Манчестер. Во время полета одна из пассажирок начала вести себя агрессивно и попыталась ударить стюардесс. Из-за этого экипаж запросил разрешение на смену маршрута, однако в ситуацию вмешался мужчина по имени Джеймс. Он предложил посадить дебоширку между ним и его сыном Фениксом.

Затем мальчик, по словам отца, взял ситуацию под контроль. Он начал показывать женщине свои карточки с футболистами и завязал с ней диалог. «Она кричала, ругалась и все еще была в ярости. А он начал петь ей, говорить с ней о футболе, о ее семье и детях, — поделился с журналистами Джеймс. — Я сидел и думал про себя: слава богу, что Феникс со мной, потому что если бы его не было, я бы, наверное, не смог с этим справиться».

В конце концов женщина успокоилась, но Джеймсу все же пришлось конфисковать ее электронную сигарету, когда она попыталась пойти с ней в туалет. После посадки буйную пассажирку задержала полиция, а пилот поблагодарил отца и сына, отметив, что их вмешательство предотвратило дорогостоящую экстренную посадку. Джеймсу и Фениксу вручили ваучеры на бесплатные авиабилеты.

