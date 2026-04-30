Выполнивший задание россиянин встретился с ФСБ

В Томской области арестовали мужчину за диверсию на железной дороге

В Томской области арестовали мужчину за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, местный житель, выражая приверженность Украине, по указанию иностранных кураторов совершил диверсионно-террористический акт на Западно-Сибирской железной дороге.

Сотрудники ФСБ выявили его деятельность и задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для закрепления доказательной базы. Также устанавливается его причастность к возможным иным преступлениям и вероятные соучастники задержанного.

