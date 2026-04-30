Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 30 апреля 2026

Выполнивший задание россиянин встретился с ФСБ

В Томской области арестовали мужчину за диверсию на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Томской области арестовали мужчину за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, местный житель, выражая приверженность Украине, по указанию иностранных кураторов совершил диверсионно-террористический акт на Западно-Сибирской железной дороге.

Сотрудники ФСБ выявили его деятельность и задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для закрепления доказательной базы. Также устанавливается его причастность к возможным иным преступлениям и вероятные соучастники задержанного.

Ранее сообщалось, что фотографирующий предприятия ТЭК россиянин повстречался с ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok