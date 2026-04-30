За успешный побег террористов из российского СИЗО привлекли троих

Суд рассмотрит дело руководства СИЗО-1 Екатеринбурга из-за побега 2 террористов

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело трех руководителей СИЗО-1, откуда осенью 2025 года сбежали заключенные Александр Черепанов и Иван Корюков (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

На скамье подсудимых начальник СИЗО Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы учреждения Андрей Зацепин. Их обвиняют в халатности, из-за которой террористы сумели выбраться на свободу.

В этом же суде 30 апреля прошли прения сторон на слушаниях по делу самих беглецов. Прокурор запросил для Черепанова и Корюкова по 3,5 года лишения свободы. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Выступившие в суде сотрудники СИЗО указали на несработавшие датчики, туман и кадровый дефицит, благодаря этим обстоятельствам двоим террористам удалось сбежать ночью 1 сентября 2025 года. Черепанова поймали 8 сентября того же года у поселка Медный в районе Чусовского тракта. 15 сентября был найден и задержан Корюков. Они прятались на дачах.