Раскрыт секрет успешного побега осужденных террористов из российского СИЗО

Сбежавшим из СИЗО Екатеринбурга осужденным помогли несработавшие датчики и туман

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело о побеге из СИЗО-1 осужденных за терроризм Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе слушаний всплывают обстоятельства, позволившие заключенным выбраться на волю. Побег оказался успешным благодаря несработавшим датчикам, туману и из-за нехватки охранников.

Допрошенные в суде свидетели из числа сотрудников СИЗО рассказали, что два из трех вибрационных датчиков на крыше не сработали по неизвестной причине. Инспектор отдела охраны СИЗО пояснил, что после сигнала он осмотрел территорию, но беглецов не заметил. По его словам, датчики часто поднимали ложную тревогу из-за птиц, реагировали на движения сотрудников.

Также кинолог с собакой обошел территорию СИЗО, но никого не обнаружил. По периметру установлено от 30 до 50 видеокамер, однако из-за тумана сбежавших не было видно на них.

Открыть все двери в корпусе, где сидели Черепанов и Корюков, можно было одним ключом, поскольку замки идентичны, а за помещением следил только один дежурный вместо четырех, так как людей не хватает. Еще несколько сотрудников уволились после побега, отметил свидетель.

По версии следствия, ночью 1 сентября 2025 года Черепанов сделал из проволоки отмычку для двери камеры, выбрался и освободил Корюкова. Вместе они вскрыли дверь, ведущую в прогулочный двор, и оттуда забрались на крышу. По крышам сообщники добрались до пожарной лестницы и скрылись.

8 сентября Черепанова поймали у поселка Медный в районе Чусовского тракта. 15 сентября был найден и задержан Корюков. Они прятались на дачах.

Оба пытались сжечь военкомат. В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил Черепанова к 7 годам, а Корюкова — к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО-1 они дожидались этапирования на зону.

Из-за побега террористов был уволен начальник СИЗО.