Появились подробности побега заключенных из российского СИЗО

В Екатеринбурге заключенные сбежали из СИЗО с помощью проволоки

В Екатеринбурге заключенные сбежали из СИЗО с помощью проволоки. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ночью 1 сентября Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вскрыл проволокой окно для выдачи еды, а затем дверь камеры и выбрался. После этого он выпустил своего друга Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они вскрыли дверь, ведущую в прогулочный двор, и оттуда забрались на крышу. По крышам сообщники добрались до пожарной лестницы и скрылись.

О побеге стало известно 1 сентября. Оба пытались сжечь военкомат.

Задержанным вменили попытку совершения теракта, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил Черепанова к 7 годам, а Корюкова — к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Таким образом, в последние месяцы оба арестанта дожидались этапирования на зону.

8 сентября Черепанова взяли около поселка Медный в районе Чусовского тракта, где было установлено оцепление на участке с 8-го по 16-й километр дороги. Сопротивления он не оказал. 15 сентября был найден и задержан Корюков.

