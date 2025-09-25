Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 25 сентября 2025Силовые структуры

Появились подробности побега заключенных из российского СИЗО

В Екатеринбурге заключенные сбежали из СИЗО с помощью проволоки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге заключенные сбежали из СИЗО с помощью проволоки. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ночью 1 сентября Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вскрыл проволокой окно для выдачи еды, а затем дверь камеры и выбрался. После этого он выпустил своего друга Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они вскрыли дверь, ведущую в прогулочный двор, и оттуда забрались на крышу. По крышам сообщники добрались до пожарной лестницы и скрылись.

О побеге стало известно 1 сентября. Оба пытались сжечь военкомат.

Задержанным вменили попытку совершения теракта, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил Черепанова к 7 годам, а Корюкова — к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Таким образом, в последние месяцы оба арестанта дожидались этапирования на зону.

8 сентября Черепанова взяли около поселка Медный в районе Чусовского тракта, где было установлено оцепление на участке с 8-го по 16-й километр дороги. Сопротивления он не оказал. 15 сентября был найден и задержан Корюков.

Ранее сообщалось, что побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала американским Switchblade российский ЗРК четвертого поколения

    Чиновники США доложили Трампу о планируемом наступлении ВСУ

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело для журнала

    В Киеве увидели для республиканцев повод занять сторону Украины после слов Трампа

    Генерал описал работу ПВО в Новороссийске словами «могло быть хуже»

    Кимаковский рассказал о минировании украинскими войсками детских тел

    S.T.A.L.K.E.R. 2 получила крупное обновление

    Россиянка описала девушек в Южной Корее словами «всегда и везде чистят зубы»

    У осужденного «стрелка из Бибирево» нашли сотни пуль

    В Белом доме объяснили резкие заявления Трампа в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости