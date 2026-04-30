Заслуженного тренера лишили должности министра спорта российского региона

Экс-министр Тувы лишился должности по иску прокуратуры

Экс-министр спорта Тувы, заслуженный тренер России Субудай Монгуш лишился должности министра спорта. Об этом со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает ТАСС.

По данным агентства, отстранение произошло в связи с утратой доверия по иску прокуратуры республики. Надзорное ведомство выяснило, что чиновник занимался предпринимательской деятельностью. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.

Субудай Монгуш был министром спорта Тувы с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае предстанут перед судом трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, вице-чемпион Европы 2015 года Александр Перетягин, мастер спорта СССР по санному спорту Петр Долгих, а также заслуженный тренер России по этому виду спорта Александр Осипенко.