Зеленского призвали смириться с заявлением Мерца

Итальянское издание AntiDiplomatico призвало президента Украины Владимира Зеленского смириться с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что скорое вступление страны в ЕС нереалистично.
«Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы», — говорится в публикации.
Авторы статьи отметили, что слова канцлера окончательно разрушили стратегию Киева по отношению к Евросоюзу, которая заключалась в том, чтобы требовать установления четкой даты вступления в блок без выполнения требований Брюсселя.
Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.