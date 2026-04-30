01:18, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Зеленского призвали смириться с заявлением Мерца

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Итальянское издание AntiDiplomatico призвало президента Украины Владимира Зеленского смириться с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что скорое вступление страны в ЕС нереалистично.

«Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что слова канцлера окончательно разрушили стратегию Киева по отношению к Евросоюзу, которая заключалась в том, чтобы требовать установления четкой даты вступления в блок без выполнения требований Брюсселя.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.

