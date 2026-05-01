Фицо связал колебания цен на нефть со сном Трампа

Фицо: Цены на нефть зависят от того, выспался ли Трамп

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо увидел связь между колебаниями цен на нефть и состоянием президента США Дональда Трампа после сна. Об этом он заявил во время выступления в Братиславе.

По словам политика., мир сейчас переживает «не очень хорошие времена» из-за цен на нефть, которые зависят от того, выспался ли Трамп. «Если он выспался, то цены идут вниз. Если не выспался и сделал заявления, то цены автоматически взлетают», — отметил Фицо.

Ранее спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы Мохаммед Багер Галибаф высмеял Трампа в связи с ростом цен на нефть. Он указал, что блокада Ормузского пролива со стороны США способствовала росту цен на нефть до уровня около 120 долларов за баррель.