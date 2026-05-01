Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине

СБУ обвинила олигарха Коломойского в схемах с деньгами «ПриватБанка»

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новое обвинение олигарху Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

По данным издания, дело касается схемы с деньгами «ПриватБанка» на сотни миллионов гривен.

Коломойский находится в СИЗО с сентября 2023 года. Против него возбуждено минимум четыре уголовных дела, в том числе по выводу денег из «Приватбанка». В январе стало известно о подготовке покушения на олигарха.