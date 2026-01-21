Реклама

Стало известно о подготовке покушения на Коломойского

СБУ сообщило о подготовке покушения на олигарха Коломойского
Алевтина Запольская
Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о подготовке покушения на олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать мероприятия посягательства на жизнь и здоровье Коломойского И.В. (Игорь Валерьевич — прим. «Ленты.ру») во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета», — говорится в официальном ответе СБУ.

Сам же Гончаренко пишет, что утром, 21 января Коломойского перевозили на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), во время которой, как отмечает депутат, аналогичной опасности не было.

В декабре СБУ задержала адвоката Игоря Коломойского Сергея Стецюка. По информации ведомства, юрист был задержан по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов.

