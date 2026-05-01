23:44, 1 мая 2026

Кратковременные отключения электроэнергии затронули почти весь новый регион России

Балицкий: Кратковременные отключения электроэнергии затронули почти всю область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Кратковременные отключения электроэнергии затронули почти всю Запорожскую область. Об этом сообщил глава нового региона России Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области», — написал губернатор.

Он отметил, что восстановительные работы в регионе продолжаются.

Параллельно с этим ТАСС со ссылкой на «Херсонэнерго» сообщило, что в Херсонской области аварийно обесточены все 14 регионов.

Ранее сообщалось, что Запорожская область оказалась частично обесточена в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

