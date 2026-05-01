Макрон оценил едкую шутку Карла III о США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 1 мая 2026Мир

Макрон оценил шутку Карла III о том, что в США могли говорить по-французски
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон оценил шутку короля Великобритании Карла III о том, что без Великобритании Соединенные Штаты говорили бы на французском языке. Политик в соцсети X заявил, что такое развитие событий было бы «шикарным».

Ранее король в ходе визита в США вспомнил фразу президента Дональда Трампа, который в январе отмечал, что без Вашингтона Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». Карл III на это пошутил, что без Великобритании американцы говорили бы по-французски.

«Это было бы шикарно!» — прокомментировал Макрон слова монарха.

Ранее сообщалось, что американский солдат во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище держал перевернутый британский флаг. Короля и его супругу Камиллу встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны Британии и Соединенных Штатов. Однако один из важных моментов церемонии был омрачен ошибкой.

До этого британский монарх подарил главе Белого дома колокол с подводной лодки HMS Trump времен Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok