Макрон оценил едкую шутку Карла III о США

Макрон оценил шутку Карла III о том, что в США могли говорить по-французски

Французский президент Эммануэль Макрон оценил шутку короля Великобритании Карла III о том, что без Великобритании Соединенные Штаты говорили бы на французском языке. Политик в соцсети X заявил, что такое развитие событий было бы «шикарным».

Ранее король в ходе визита в США вспомнил фразу президента Дональда Трампа, который в январе отмечал, что без Вашингтона Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». Карл III на это пошутил, что без Великобритании американцы говорили бы по-французски.

«Это было бы шикарно!» — прокомментировал Макрон слова монарха.

Ранее сообщалось, что американский солдат во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище держал перевернутый британский флаг. Короля и его супругу Камиллу встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны Британии и Соединенных Штатов. Однако один из важных моментов церемонии был омрачен ошибкой.

До этого британский монарх подарил главе Белого дома колокол с подводной лодки HMS Trump времен Второй мировой войны.