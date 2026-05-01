Мендель: Политики на Украине открыто обсуждают импичмент Зеленскому

Представители разных политических сил на Украине открыто обсуждают импичмент президенту Владимиру Зеленскому из-за его причастности к коррупции. Об этом в социальной сети X рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Сейчас в Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому. (...) Мой народ умирает, чтобы один человек и его друзья могли невиданно разбогатеть. Если вы в Украине, вы уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического», — заявила Мендель.

Она добавила, что продолжение боевых действий — это единственная возможность для Зеленского оставаться у власти.

Ранее Мендель заявила, что на новых «пленках Миндича» был запечатлен голос первой леди Украины Елены Зеленской. По ее словам, компрометирующие супругу Зеленского материалы в скором времени будут обнародованы антикоррупционными органами.