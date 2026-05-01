16:16, 1 мая 2026

На Украине рассказали об обсуждении импичмента Зеленскому

Мендель: Политики на Украине открыто обсуждают импичмент Зеленскому
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Представители разных политических сил на Украине открыто обсуждают импичмент президенту Владимиру Зеленскому из-за его причастности к коррупции. Об этом в социальной сети X рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Сейчас в Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому. (...) Мой народ умирает, чтобы один человек и его друзья могли невиданно разбогатеть. Если вы в Украине, вы уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического», — заявила Мендель.

Она добавила, что продолжение боевых действий — это единственная возможность для Зеленского оставаться у власти.

Ранее Мендель заявила, что на новых «пленках Миндича» был запечатлен голос первой леди Украины Елены Зеленской. По ее словам, компрометирующие супругу Зеленского материалы в скором времени будут обнародованы антикоррупционными органами.

    Последние новости

    Зеленский объявил о реформе армии Украины

    Европейские женщины оказались страшнее мужчин

    Стало известно об ответе Ирана на предложения США по прекращению войны

    На Украине рассказали об обсуждении импичмента Зеленскому

    Глава Краснодарского края рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Туапсе

    Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

    В МИД прокомментировали суд в Канаде по делу ветерана СС Гунько

    Украинские коррупционеры хотели «свести Трампа с ума» кандидатом на пост посла в США

    Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

    Налоговое управление США пригрозило Мейвезеру аннулированием американского паспорта

    Все новости
