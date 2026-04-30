Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:37, 30 апреля 2026

На Украине сотрудники ТЦК набросились на военного ВСУ

«Страна.ua»: В Одессе военкомы напали на освобожденного из плена военного
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) набросились на военного ВСУ Дмитрия Кащука, освобожденного из российского плена в мае 2025 года. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

По его словам, инцидент начался с того, что к нему подъехали микроавтобусы, из которых вышли мужчины, вырвали ключи и силой затолкали внутрь. Там ему нанесли несколько ударов по лицу, отобрали телефон и на протяжении почти 20 минут возили по дворам.

В свою очередь, украинец попытался объяснить сотрудникам военкомата, что недавно был освобожден из плена, а также имеет инвалидность. «Я говорю: "Пацаны, я из плена, посмотрите в телефоне, там все есть". Они спрашивают: "Чем болен?" Я сказал: "Третья группа инвалидности". А они мне: "Все равно пойдешь в бригаду"», — рассказал собеседник.

Когда работники ТЦК убедились в том, что мужчина действительно не подходит под их критерии, они высадили его, применив нецензурную брань.

Ранее боец 157-й отдельной украинской мехбригады Сергей Кадунов, взятый в плен военными Вооруженных сил (ВС) России, заявил, что на Украине люди начали формировать группы против сотрудников ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok