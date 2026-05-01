На юге Болгарии уничтожили БПЛА

21:58, 1 мая 2026Мир

На юге черноморского побережья Болгарии уничтожили БПЛА
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Специалисты военно-морских сил (ВМС) Болгарии обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Уточняется, что беспилотник был обнаружен на пляже в районе курортного комплекса Елените, расположенного на юге черноморского побережья страны. Эксперты установили, что в носовой части дрона находились 300 граммов взрывного вещества. БПЛА был уничтожен на месте с соблюдением мер безопасности.

Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили электрический столб и пристройку дома в Галаце в Румынии. Позже посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии. По словам ведомства, дрон якобы является российским. Однако доказательств происхождения БПЛА не приводится.

