Рассказано о подробностях нападения на российского губернатора

Очевидец попытки нападения на губернатора Паслера: Мужчина вел себя агрессивно

Мужчина, совершивший попытку нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге, вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при задержании. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного журналиста, ставшего свидетелем инцидента.

«Сначала один человек пытался его скрутить, потом прибежала подмога, и отвели его к пятому гейту… Возможно, пьяный. Агрессивный он был. Паники ни у кого не было совсем», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что нападавший, возможно, что-то кричал, однако, он не успел этого разобрать, так как все произошло очень быстро и того скрутила охрана.

«Губернатор, как будто и вовсе ничего не произошло, отправился дальше. Я по крайней мере, не заметил у него испуга», — добавил очевидец.

Ранее было опубликовано видео попытки нападения на губернатора. На кадрах видно, как Денис Паслер фотографируется с людьми. В это время на него бежит неизвестный в спортивном костюме. Мужчину скрутила охрана в метре от главы региона.