Президент Эстонии сделал заявление о разговоре с Путиным

Президент Эстонии Карис заявил о бесполезности разговоров с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис считает бесполезными разговоры с лидером России Владимиром Путиным. Такое заявление Карис сделал в ходе интервью для портала err.ee.

«Прямо сейчас говорить с Путиным, по сути, не о чем», — заявил эстонский лидер.

Он добавил, что при этом почва для разговора может появиться после окончания конфликта, а попытки полной изоляции России вряд ли сработают.

Ранее Карис заявил, что Евросоюз допустил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции. По его словам, Европа упустила свой шанс стать участником переговоров, и Москва более не заинтересована в контакте с ней.