Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 1 мая 2026

Президент Эстонии сделал заявление о разговоре с Путиным

Президент Эстонии Карис заявил о бесполезности разговоров с Путиным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen via Reuters

Президент Эстонии Алар Карис считает бесполезными разговоры с лидером России Владимиром Путиным. Такое заявление Карис сделал в ходе интервью для портала err.ee.

«Прямо сейчас говорить с Путиным, по сути, не о чем», — заявил эстонский лидер.

Он добавил, что при этом почва для разговора может появиться после окончания конфликта, а попытки полной изоляции России вряд ли сработают.

Ранее Карис заявил, что Евросоюз допустил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции. По его словам, Европа упустила свой шанс стать участником переговоров, и Москва более не заинтересована в контакте с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла шесть ударов возмездия по территории Украины

    Определенных россиян захотели освободить от уплаты утильсбора при покупке машин

    Президент Эстонии сделал заявление о разговоре с Путиным

    Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине

    Тарпищев назвал фаворита «Ролан Гаррос»

    На Западе описали подготовку Германии к войне с Россией словами «пошли ва-банк»

    Распалась легендарная украинская поп-группа

    Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом

    В России предупредили о новой схеме мошенников с «повышением пенсии»

    Сотрудница страхового агентства стала убирать собачьи фекалии и разбогатела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok